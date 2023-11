Czy koalicja przetrwa? Polacy podzieleni, jest nowy sondaż

- Każde wybory są potencjalnym ryzykiem, bo trzeba prowadzić rozmowy co do wspólnych list. A do tego dochodzą różnice ideologiczne i gospodarcze. Elementów ryzyka jest tak dużo, że to spoiwo, którym wygrała opozycja, czyli chęć odsunięcia PiS od władzy, będzie starczało tylko do pewnego momentu - mówi.