Częstochowa. Pokłócił się z synem, problem postanowił rozwiązać za pomocą noża

Kryminalni z Częstochowy prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratora w sprawie usiłowania zabójstwa. - Do zdarzenia doszło 25 lutego w jednym z domów na terenie powiatu częstochowskiego. Ze wstępnych ustaleń stróżów prawa wynika, że podczas wspólnego spożywania posiłku doszło do sprzeczki pomiędzy ojcem i jego 19-letnim synem – tłumaczą policjanci.

Częstochowa. 53-latek rzucił nożem w syna

Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i tymczasowo aresztował 53-letniego agresora na trzy miesiące. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Za usiłowanie zabójstwa odpowie też 59-letni mysłowiczanin. W trakcie domowej awantury dźgnął nożem swojego znajomego. Poszkodowany 48-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. W toku dalszych czynności okazało się, że jest on poszukiwany przez mysłowicki sąd do odbycia kary dwóch lat więzienia.