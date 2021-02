Ruda Śląska. Na oczach dziecka rzucił się z nożem na byłą żonę

Do zdarzenia doszło w trakcie wizyty byłej żony wraz z ich dzieckiem u 29-latka. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, w trakcie odwiedzin doszło do awantury z pijanym mężczyzną. Gdy kobieta wraz z dzieckiem chciała opuścić mieszkanie 29-latek dźgnął ją nożem. Z raną klatki piersiowej trafiła do rudzkiego szpitala, natomiast sprawca został zatrzymany policjanci z komisariatu I. Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego, prokurator przedstawił 29-latkowi zarzuty uszkodzenia ciała. Rudzki sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu.