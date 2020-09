Czerwona strefa. Jakie powiaty znajdują się na liście?

Aktualnie czerwone strefy to:

- Stworzenie dwóch kategorii, czerwonej i żółtej, spowodowało to, że dochodzi do zmniejszonej ilości zakażeń w tych powiatach. Czyli system punktowy, powiatowy w tej chwili działa. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić tę politykę, bo widzimy, że ona przynosi dobre efekty - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Czerwona strefa. Jakie obostrzenia?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu dojdzie do zmian w organizacji wesel i innych uroczystości rodzinnych. W strefie czerwonej do 50, a w żółtej - do 100. Rząd rozważa wprowadzenie obowiązkowej rejestracji wesel.