Córka Jolanty Brzeskiej broni Jarosława Gugały. "To straszna nagonka"

- Znaleziono sobie lewaków, którzy mają miliony i żyją rzekomo na krzywdzie ludzkiej. To jest straszne - mówi Wirtualnej Polsce Magda Brzeska, córka ofiary dzikiej reprywatyzacji, broniąc Jarosława Gugały. Jolanta Brzeska mieszkała w tym samym budynku co dziennikarz.

- To straszna nagonka, bo Jarosław Gugała nie mieszkał w tym budynku. Nigdy go tam nie widziałam. Bywałam tam u mamy do 2011 r. co najmniej raz na tydzień. Mama też mówiła, że on tam nie mieszkał. Wydaje mi się, że przebywał tam jego syn. Jak można go wiązać z moją mamą? To podłość – mówi Magda Brzeska.