Co Ziobro powiedział policjantom przed zatrzymaniem? Już teraz wiadomo

- Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, zalegalizował komisję, a ja prawo szanuję. Mamy dzisiaj prawo przemocy, które realizuje Donald Tusk. Przemocą wyrzucił dziennikarzy z mediów publicznych, przemocą. Wyrzucił prokuratora krajowego z jego gabinetu, przemocą wyrzucił prezesa sądu apelacyjnego z jego gabinetu i przemoc stosuje stosunku do mnie. Już nie mówię o takiej przemocy, którą niestety padły, czym bardziej współczuję, panie z Ministerstwa Sprawiedliwości, które były zmuszane do tego, by go rozbierać się przed funkcjonariuszami po to, że Donald Tusk chciał wyżywać się na kobietach. Piekło kobiet dwóm paniom z Ministerstwa Sprawiedliwości, by wymusić na nich nieprawdziwe zeznania - mówił Ziobro do dziennikarzy, następnie podszedł do policjantów.