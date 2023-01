Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat cieszy się ogromną popularnością. Choć nie brakuje też krytyków działalności Jurka Owsiaka, pozycja Orkiestry wydaje się niezagrożona. Na kilka dni przed 31. finałem wydarzenia zapytaliśmy Polaków, co sądzą o WOŚP i jego pomysłodawcy.

Co na to Owsiak? Polacy powiedzieli, co sądzą o WOŚP

Źródło: East News , fot: Wojciech Olkusnik