Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

- To jest chore, że ktoś mógłby w ogóle pomyśleć o czymś takim . Dlaczego to zrobili? Ponieważ chaos jest zasłoną, która ich chroni - grzmiał Carlson.

- Kto by wtedy zaczął rządzić w Rosji? Co by się stało z arsenałem nuklearnym w tak skomplikowanym kraju, którego nie mogą pojąć cudzoziemcy - dodał. Amerykański komentator nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia dotyczącego administracji Bidena.