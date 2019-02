Chciał zastąpić Pawła Adamowicza. Piotr Walentynowicz musiał zrezygnować

Aleksandra Dulkiewicz w wyborach na prezydenta Gdańska ma jednego rywala mniej. Piotr Walentynowicz poinformował, że nie udało mu się zebrać wystarczającej liczby podpisów. "Walkę lepiej honorowo przegrać, niż jej nie podjąć wcale" - napisał w mediach społecznościowych.

Już wtedy przyznawał, że jego start nie jest przesądzony ze względu na możliwość niespełnienia wymogów. Miał czas do 6 lutego, by zebrać 3 tysiące podpisów. - Jeśli się to uda, to wtedy przedstawię szczegóły swojego programu - zapowiedział. Ale nie udało się, o czym napisał na Facebooku.