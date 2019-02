Grzegorz Braun złożył skargę do SN. "Komitet Dulkiewicz bezprawnie zarejestrowany"

Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta Gdańska, nie pogodził się z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej. Złożył na nią skargę do Sądu Najwyższego. Jego zdaniem PKW nie powinna była rejestrować komitetu Aleksandry Dulkiewicz po zmianie nazwy.

Przypomnijmy: w poniedziałek Grzegorz Braun , kandydat na prezydenta Gdańska, złożył skargę do PKW, że komitet wyborczy Aleksandry Dulkiewicz został zarejestrowany niezgodnie z prawem. Dulkiewicz kandyduje z ramienia komitetu Wszystko dla Gdańska, który został utworzony przez stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska, założone przez prezydenta Pawła Adamowicza. A nazwy komitetu i organizacji nie powinny być takie same. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

Jeszcze tego samego dnia PKW rozstrzygnął spór. Jak poinformował jej przewodniczący Wojciech Hermeliński , Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o uchyleniu rejestracji komitetu Dulkiewicz. Obecna komisarz Gdańska dostała pięć dni na zmianę jego nazwy. Nie będzie musiała jednak zbierać od nowa podpisów pod zgłoszeniem dla swojej kandydatury. We wtorek komitet Dulkiewicz zmienił nazwę na "KWW Wszystko dla Gdańska Aleksandry Dulkiewicz".

Dulkiewicz oficjalnie zarejestrowana

Grzelak, który jest szefem sztabu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz ustosunkował się także do zarzutów komitetu Grzegorza Brauna. Poinformował na Facebooku, że "Skarga Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna do Sądu Najwyższego na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 4 lutego nie została złożona w trybie przewidzianym prawem i podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna bez potrzeby merytorycznego rozpoznania". Dodał, że skargi do SN "nie przysługują od uchwał PKW wydanych w sprawach indywidualnych", takich jak zmiana nazwy komitetu wyborczego.