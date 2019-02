Marcin Wolski o "parametrach" kobiet protestujących przed TVP Info

- Każda z tych pań marzyłaby, żeby chociaż zbliżyć się parametrami do pani Ogórek - ocenił Marcin Wolski w TVP Info kobiety protestujące przed siedzibą stacji. Chodzi o sobotni incydent z Magdaleną Ogórek, prowadzącą program "Minęła dwudziesta" w tej stacji.

- Nie odmawiam nikomu prawa do wyrażania swojej niechęci, ale w formach, które nie ujawniają takiej mściwej satysfakcji. Z czego tu się cieszyć? To jest pokazanie całej Polsce: zobaczcie, jaka jestem małostkowa i zawistna - dodał Janecki.

"Współodpowiedzialna Platforma"

- Bo tu doszło do qui pro quo po zabójstwie Pawła Adamowicza. Niezręcznie było obiektem ataków uczynić, w jakimś sensie współodpowiedzialną Platformę Obywatelską, bo było mnóstwo dowódów na to, że przez ostatnie lata PO próbowała mocno dokopać Pawłowi Adamowiczowi, za to, że nie był zbyt posłuszny. To było niezręczne, więc trzeba było znaleźć wroga zastępczego i stała się nim Telewizja Polska - wyjaśnił Stanisław Janecki.