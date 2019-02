Magdalena Ogórek zaatakowana przed siedzibą TVP Info. Wkroczyła policja

Politycy i dziennikarze, którzy nie sympatyzują z Magdaleną Ogórek, stanęli po jej stronie. Wszystko przez incydent przed siedzibą TVP Info. Zgromadziła się tam grupa ludzi, która wyzywała redaktorkę i uniemożliwiała jej odjazd samochodem. Szef MSWiA Joachim Brudziński wyraził ubolewanie z powodu niewłaściwej reakcji policji.

Szef MSWiA przeprosił

Dziennikarze i politycy solidarni z Ogórek

Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, stwierdził z kolei, że "kategorycznie potępia powtarzające się, coraz bardziej agresywne ataki na dziennikarzy TVP. To, co spotkało Magdalenę Ogórek to efekt kampanii nienawiści rozpętanej przeciwko mediom publicznym. Wolność słowa to fundament demokracji. Wzywam do opamiętania zanim dojdzie do tragedii. (...) Ataki fizyczne na dziennikarzy TVP sprowokowała kampania nienawiści zorganizowana przez polityków. Chcecie doprowadzić do kolejnej tragedii?".