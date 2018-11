Wulgarne wpisy w TVP. Jacek Kurski uspokaja

Wraca sprawa wyemitowanego w TVP Poznań materiału o Marszu Równości. Poseł PO zwrócił się do szefa MKDiN, by odniósł się do zarzutu: "padło mnóstwo stwierdzeń sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną na temat homoseksualizmu". Odpowiedział Jacek Kurski.



Jacek Kurski odpowiedział na pytanie Grzegorza Furgo (East News, Fot: Agnieszka Sniezko)

Z prośbą do Piotra Glińskiego ws. materiału wyemitowanego przez poznański oddział TVP zwrócił się poseł Grzegorz Furgo. Zapytał ministra, czy zamierza podjąć działania eliminujące wulgaryzmy i mowę nienawiści w publicznych mediach. Jego zdaniem w reportażu o sierpniowym Marszu Równości zawarto "mnóstwo stwierdzeń sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną na temat homoseksualizmu".

O sprawie pisze portal gazeta.pl. W materiale TVP zacytowano słowa ks. Dariusza Oko o tym, że "wszelkie badania pokazują rozwiązłość gejów" i mają oni "średnio 500 partnerów seksualnych" w życiu. W zapowiedzi do reportażu padło zdanie: "według specjalistów, u podstaw homoseksualizmu leży zaburzenie tożsamości płciowej, będącej dramatem człowieka". To nie wszystko.

"Wstyd być poznaniakiem, co za spedalone miasto", "pedalskie flagi na tramwajach w przededniu ich zlotu" - pokazano też te komentarze dotyczące umieszczenia tęczowych flag na pojazdach komunikacji miejskiej. Co więcej, w inne przytoczone komentarze dotyczyły prezydenta Pozniania Jacka Jaśkowiaka. Został w nich nazwany "tęczowym Jacusiem" i "popaprańcem".

"Część debaty publicznej"

Furgo doczekał się odpowiedzi. Od samego szefa TVP. Jak zapewnił Jacek Kurski, materiały wyemitowane w TVP3 Poznań zostały poddane "starannej analizie". Ponadto podkreślił, że starano się przedstawić zdanie wszystkich zainteresowanych stron debaty wokół Marszu Równości.

Dodał, że w materiale znalazł sie komentarz Jaśkowiaka, a z kolei przedstawiciel organizatorów nie chciał go udzielić.

- Wpisy, które zakwestionował pan poseł Grzegorz Furgo, mimo dużego ładunku emocjonalnego, są częścią debaty publicznej - zaznaczył Kurski.

Zwrócił uwagę na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, według których swoboda wypowiedzi "nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój".

