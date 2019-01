Osiem komitetów wystawi kandydatów na prezydenta Gdańska

Kandydaci na prezydenta Gdańska, zgłoszeni przez zarejestrowane komitety, mają tydzień na zebranie podpisów poparcia. Termin mija 6 lutego o północy. Wiemy, kto ubiega się o fotel włodarza ratusza.

Kandydatów można było zgłaszać do poniedziałku. W Gdańsku zarejestrowało się aż osiem komitetów, które chcą wystawić swoich kandydatów w wyborach uzupełniających na prezydenta Gdańska - informuje rmf24.pl. Do 6 lutego muszą zebrać co najmniej trzy tysiące podpisów, żeby ich pretendenci mogli startować w wyborach. Ostateczną listę poznamy najpóźniej 18 lutego.