Aleksandra Dulkiewicz: Do startu namawiał mnie Donald Tusk

- Od bliskich pana prezydenta usłyszałam: Ola, kto jak nie ty? - przyznaje kandydatka na prezydenta Gdańska, była zastępczyni śp. Pawła Adamowicza, Aleksandra Dulkiewicz.

Dulkiewicz krytycznie o TVP

Jak przyznaje Dulkiewicz: - Ja nie byłam w stanie obejrzeć "Wiadomości", które były emitowane w dzień śmierci prezydenta Adamowicza. Obejrzałam fragment "Wiadomości" i nie mogłam patrzeć na to dalej. Nie mówię nikomu, że mają zrobić z Pawła Adamowicza świętego. To w ogóle nie o to chodzi. Ale insynuowanie pewnych rzeczy, albo próba pokazania w materiale, że tak naprawdę Paweł Adamowicz sam jest sobie winny, to niedopuszczalne.