Chciał by policja odwiozła go do domu. Zmyślił historię

Wyjątkowym brakiem odpowiedzialności wykazał się mieszkaniec gminy Milejów leżącej niedaleko Lublina. Mężczyzna wezwał policję twierdząc, że jest ofiarą wypadku. Okazało się jednak, że do niczego nie doszło, a kompletnie pijany 26-latek chciał jedynie, by policjanci odwieźli go do domu.