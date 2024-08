Stan Ziobry się poprawia? "Myślę, że wróci do polityki"

Wójcik zapewnił ponadto, że Ziobro chce zeznawać przed komisją śledczą ds. afery Pegasusa. - To jest bardzo ciężka choroba, nie ma co ukrywać (...). On nie uchyla się od tego, żeby odpowiadać na pytania przed komisjami śledczymi. Jeżeli będzie taka możliwość, on odpowie na te pytania - oświadczył polityk.