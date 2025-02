Chaos na granicy polsko-niemieckiej. "Miasto śmierdzi uryną"

Kierowcy tirów, chcąc ominąć korki na przejściu w Świecku, wybierają trasę przez Słubice. To powoduje, że miasto jest niemal nieprzejezdne. Mieszkańcy skarżą się na brak możliwości swobodnego poruszania się, a także na nieprzyjemne zapachy, które są efektem braku sanitariatów dla kierowców.

- Miasto śmierdzi uryną, bo kierowcy czekający w korkach, aby przejechać granicę, załatwiają swoje potrzeby, gdzie popadnie . Codziennym wyzwaniem staje się nawet wyjazd autem do sklepu czy do lekarza - relacjonuje reporter Radia Zet Krzysztof Grządzielski.

Mieszkańcy są już u kresu wytrzymałości, a codzienne czynności, takie jak wyjazd do sklepu czy lekarza, stają się wyzwaniem.

Marszałek województwa lubuskiego zwrócił się do niemieckiego MSW z prośbą o złagodzenie uciążliwości związanych z kontrolami. Największe problemy występują w niedziele wieczorem i poniedziałki, kiedy to kierowcy tirów czekają na okolicznych MOP-ach, by móc przekroczyć granicę.