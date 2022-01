Była sylwestrowa hulanka. Teraz pod Tatrami mają 159-proc. wzrost zakażeń

W ciągu tygodnia zakażenie koronawirusem potwierdzono u 127 osób z powiatu tatrzańskiego. Tydzień wcześniej było to tylko 49 osób. Można zakładać, że to czubek góry lodowej, ponieważ nikt nie zna losów imprezowiczów, którzy wrócili już do domów po świątecznym długim weekendzie.