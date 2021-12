Rekord czwartej fali i mocny wpis znanego lekarza. "Jak uczcimy ofiary? TVP zna odpowiedź"

Czwarta fala. Kolejne setki zmarłych dziennie

Do tej pory w Polsce zmarło 95 707 zakażonych osób. Czwarta fala epidemii przynosi w Polsce co tydzień kolejne tysiące nowych zmarłych. Ostatnio w zdecydowanej większości są to osoby, które nie zdecydowały się na zaszczepienie przeciwko koronawirusowi.