Rządowy bon na dekoder. Prawnicy ostrzegają

Obecnie to właśnie na narodowym operatorze pocztowym spoczywa obowiązek kontrolowania opłaty abonamentu RTV. Listonosze nie mogą jednak w tym celu wchodzić do domów i mieszkań, co tworzy problem. Internetowy system go rozwiąże. Zdaniem eksperta, którego cytuje "Rzeczpospolita", bony mogą się przyczynić do tego, że wzrośnie ściągalność abonamentu RTV w Polsce.