100 zł dla każdego gospodarstwa domowego. Rząd ma noworoczny prezent

W Polsce zmiany dotyczące częstotliwości odbędą się w czterech etapach: do 28 marca, do 25 kwietnia, do 23 maja i do 27 czerwca 2022 roku. By dalej oglądać cyfrową telewizję naziemną niektórzy musieliby wymienić telewizory lub przynajmniej mieć odpowiedni dekoder podłączony do odbiornika.