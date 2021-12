Niedzielski o piątej fali. "Ściśle związana z Omikronem"

Druga grupa, która ma podlegać obowiązkowemu szczepieniu, to służby mundurowe. Niedzielski przyznał, że prowadzi rozmowy m.in z ministrami Mariuszem Kamińskim i Mariuszem Błaszczakiem na ten temat. - Ustaliliśmy sobie, że przez ten okres świąteczny przeprowadzimy dokładniejsze analizy m.in tego, co oznacza formalnie w tej sytuacji brak szczepienia. Czy będzie to przesłanka do wręczenia kary, czy dokonania konkretnych działań w organizacji pracy - zdradził minister zdrowia.