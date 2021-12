Szczepienia. Możliwe trzy dawki dla dzieci

Wyższa gorączka

Podczas prób klinicznych dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat otrzymują dawki szczepionki po trzy mikrogramy każda. Jest to mniej niż jedna trzecia dawki szczepionki o objętości 10 mikrogramów, podawanej dzieciom w wieku od pięciu do jedenastu lat, oraz jedna dziesiąta dawki 30-mikrogramowej podawanej dzieciom i młodzieży w wieku powyżej dwunastu lat oraz dorosłym.