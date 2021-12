Najnowszy raport MZ. Kolejne zakażenia i zgony

WHO ostrzega przed paraliżem

We wtorek niepokojącej wypowiedzi udzielił szef WHO w Europie Hans Kluge. Ostrzegł, że rozprzestrzeniający się w szybkim tempie wariant Omikron, może stać się powodem poważnego kryzysu w wielu europejskich krajach. - Widzimy, że nadciąga kolejna burza - powiedział. - W ciągu najbliższych tygodni Omikron będzie szybko rozprzestrzeniał się w coraz większej liczbie krajów w Europie, co spowoduje, że i tak już przeciążone systemy opieki zdrowotnej znajdą się na krawędzi - dodał.