Obowiązkowe szczepienia na COVID-19. Jest w Polsce firma, która to wprowadziła. Oto efekty

- Najbardziej zagorzali antyszczepionkowcy potulnie ustawili się w kolejkę do szczepień w Kórniku w Wielkopolsce. Chodzi kierowców TIR-ów, współpracujących z dużym spedytorem, a jeżdżących np. do Berlina. Niemcy odsyłali ich bez ładunku powrotnego, bo bez certyfikatu zaszczepienia albo każdorazowego testu nie można wejść do centrów logistycznych - relacjonuje Dariusz. - Okazało się, że osoby, które chcą pracować w krajach zachodnich, godzą się na zaszczepienie - dodaje.