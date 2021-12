Znaczny skok szczepień pośród Górali. Powód? Obowiązkowe szczepienia na zachodzie Europy

Czwarta fala koronawirusa. Górale zaczęli się szczepić

Według różnych szacunków ok. 20-25 proc. górali pojawiających się w punktach medycznych przyjmuje szczepionkę po raz pierwszy. W przeliczeniu na liczby to nawet o 400-500 osób tygodniowo. W Nowym Targu dziennie dawkę przyjmuje od 100 do nawet 160 osób. Jest to zaskakujący zwrot akcji w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch tygodni, kiedy w ciągu siedmiu dni szczepiło się ok. 100-120 osób.