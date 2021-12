Ustawa kompensacyjna. PiS idzie na rękę antyszczepionkowcom

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", ustawa kompensacyjna w obecnej formie nie zawiera już zapisów, które nie podobały się antyszczepionkowej frakcji PiS. Rządowy projekt ustawy o rekompensatach za niepożądane odczyny poszczepienne trafiła do Sejmu ok. pół roku temu. Trafił jednak do sejmowej zamrażarki.