Członek rządu pisze do Niedzielskiego. Pyta o badania nad amantadyną

Woda na młyn dla antyszczepionkowców

Prof. Grzegorz Gielerak z Wojskowego Instytutu Medycznego udostępnił niedawno na Twitterze tekst o rekomendacji amantadyny do leczenia chorych na COVID-19. Pod wpisem rozpętała się burza, pojawiło się pod nim wiele antyszczepionkowych komentarzy. Prof. Gielerak dopisał, że publikacja jest tylko i aż przyczynkiem do dyskusji. Wskazał, że rozstrzygnięcie co do klinicznej skuteczności leku będzie możliwe po zakończeniu toczących się badań. - Do tego czasu #SzczepimySię - napisał.