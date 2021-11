Unijny komisarz dostał prezent. Zdradził, co powiedział Ziobrze

Polityk był pytany o to, dlaczego Polska jest karana przez Unię Europejską. - To ważne, by w Polsce był niezawisły system sądownictwa. Polscy sędziowie są też sędziami europejskimi. Jeżeli chcemy mieć wszędzie te same decyzje, to każde państwo musi stosować się do zasad narzuconych przez TSUE - tłumaczył Didier Reynders.