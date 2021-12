Amantadyna i burza wśród profesorów. Antyszczepionkowcy przez chwilę mieli nadzieję

- Rozstrzygnięcie klinicznej skuteczności amantadyny będzie możliwe po zakończeniu toczących się obecnie badań. Do tego czasu szczepmy się - tak gen. Grzegorz Gielerak podsumował burzę w mediach społecznościowych wokół swojego wpisu. Wcześniej szef Wojskowego Instytutu Medycznego, powołując się na nowe doniesienia naukowe, przedwcześnie napisał, że amantadyna ma już "rekomendację do leczenia COVID-19". Wielu ekspertów go za to skrytykowało.