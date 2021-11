Podkarpacie. Amantadyna na COVID-19? Sprzedaż bije rekordy

Nie przeszkadza to jednak wielu lekarzom w wypisywaniu recept na amantadynę. Z danych firmy PEX PharmaSequence opublikowanych przez wyborczą.pl wynika, że największym zainteresowaniem amantadyna cieszy się na Podkarpaciu. Od stycznia do października sprzedano tam blisko 65 tys. opakowań tego środka. W 2020 roku średnia miesięczna sprzedaż w tym jednym regionie dochodziła do około 10 tys.