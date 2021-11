Są najgorzej wyszczepieni, a czwarta fala jakoś u nich nie wybucha? Wyjaśnia się fenomen Podkarpacia

Dla przeciwników szczepień na COVID-19 stali się przykładem, że nie ma sensu się szczepić. Podkarpacie - najmniej wyszczepione województwo w Polsce - jest przedostatnie w statystykach potwierdzonych zakażeń. Jak się jednak okazuje IV fala epidemii tam też zbiera żniwo. I to dużo większe niż wskazywałyby na to same statystyki zakażeń.