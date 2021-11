Nowe obostrzenia dla podróżnych. Omikron wywołał zmiany

Omikron. Nowe obostrzenia dla przyjezdnych

Nowe obostrzenia dotkną m.in. osób, które będą chciały przyjechać do Polski spoza strefy Schengen. - Podjęliśmy decyzję, razem z panem ministrem Saczką, o wydłużeniu kwarantanny do 14 dni - do tej pory przypominam, że kwarantanna na standardowych warunkach wynosiła 10 dni - poinformował minister zdrowia.