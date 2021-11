Niepokojące ostrzeżenia ws. koronawirusa. "Szczyt fali zachorowań wypadnie na święta"

Od dłuższego czasu eksperci medyczni naciskają, by rząd wprowadził regulacje prawne związane z wykorzystaniem paszportów covidowych, które należałoby okazywać przy wejściu do restauracji czy na imprezę masową. Te obostrzenia sprawdzają się np. we Włoszech i Francji. – To rozwiązanie jest w tych krajach zachętą do szczepień. Ale też chroni przed ciężkim przebiegiem i śmiercią. Stąd też np. we Francji liczba zgonów jest nieporównywalnie niższa niż w Polsce – argumentował w dzienniku dr Sutkowski.