Poseł powiedział, kogo stracił przez COVID-19. "Jest pan jednym z ciężej doświadczonych polityków"

Poseł stracił bliskich przez COVID-19. Apeluje do antyszczepionkowców

- Czasami gdy od środowiska antyszczepionkowców słyszę: "nic się nie wydarzyło, generalnie to tej choroby nie ma", to mówię im: "chodźcie ze mną na cmentarz, to zobaczymy czy jej nie ma"- oświadczył Gawkowski.