Była minister prezydenta Lecha Kaczyńskiego broni PiS: "To nie są antyukraińskie działania"

Administracja USA z Donaldem Trumpem na czele podejmuje coraz bardziej ofensywne wobec Ukrainy kroki, a jej przedstawiciele otwarcie już mówią o potrzebie "resetu" z Rosją. Mimo to politycy PiS bronią stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych i krytykują ukraińskie władze. Czy słusznie?

- Realizują interes Polski - uważa Elżbieta Jakubiak.

Śp. prezydent Lech Kaczyński znany był ze swojej antyrosyjskiej postawy i działania na rzecz Ukrainy. Wielokrotnie to w czasie swojej prezydentury pokazywał - często pod prąd trendom politycznym panującym na świecie.

Dziś niektórzy politycy, którzy często powołują się na dziedzictwo zmarłego prezydenta i założyciela PiS, twierdzą, że Ukraina powinna przyjąć fakt, iż USA muszą porozumieć się z Rosją - lub wprost - doprowadzić do "resetu".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Putin chce zamordować Zełenskiego". Biernacki wymienia też inne cele

Jak ocenia to jedna z najbliższych współpracowniczek śp. Lecha Kaczyńskiego?

- Wypowiedzi polityków PiS nie są antyukraińskie. Wszyscy chcemy, żeby Ukraina wybrała drogę państwa demokratycznego, państwa, w którym sprawa korupcji i okradania własnych obywateli została rozwiązana. Tam rządy oligarchów, którzy sprawują władzę za plecami polityków, muszą się skończyć - mówi Wirtualnej Polsce Elżbieta Jakubiak.

Była minister w Kancelarii Prezydenta pytana o to, jak ocenia wypowiedzi polityków PiS, którzy krytykują Zełeńskiego i bronią każdej decyzji Trumpa, odpowiada, że "w polityce ma się przyjaciół i wrogów, ale przyjaciele mają też wady". I tak ma być właśnie - jej zdaniem - z Ukrainą ("Rosja pozostaje wrogiem").

- Dla nas wadą Ukraińców jest dzisiaj zachowanie Zełeńskiego. Zwłaszcza w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. Jest problemem, że prezydent Ukrainy nie chce dogadać się z USA ws. funduszu odbudowy Ukrainy - przekonuje Elżbieta Jakubiak.

Dodaje, że Polska musi z tego "procesu odbudowy korzystać". - Polska nie może siebie osłabiać, działając na rzecz Ukrainy, to jest podstawowa sprawa - podkreśla była minister w kancelarii Lecha Kaczyńskiego.

Broni polityków PiS przed krytyką ze strony polityków KO. - Ludzie Platformy Obywatelskiej mówili o prezydencie Lechu Kaczyńskim takie rzeczy, do których ja nawet nie chcę wracać. Niech nie uczą PiS-u tego, kim był Lech Kaczyński. Nawet nie chcę tego słyszeć - oburza się Jakubiak.

Dodaje, że "nie zna polityka Platformy, który w czasie ataków na Lecha Kaczyńskiego, stanął w jego obronie". Mimo że "Lech miał w środowisku PO przyjaciół".

Elżbieta Jakubiak mówi WP, że "wie, co dziś zrobiłby Lech Kaczyński". - Dbałby przede wszystkim o interesy Rzeczpospolitej. Byłby sto razy w Stanach Zjednoczonych. I my byśmy tam siedzieli. Ja jako minister pewnie nie wyjeżdżałabym z Ameryki - przekonuje.

Dodaje, że Lech Kaczyński "dążyłby do tego, by Ukraina wreszcie rozwiązała spór dotyczący Wołynia". I nie dziwi jej, że politycy PiS "tak stanowczo o tym mówią, bo to jest oczywiste".

O opinie chcieliśmy zapytać innych byłych współpracowników Lecha Kaczyńskiego - Michała Kamińskiego i Pawła Kowala - ale nie udało nam si ę w piątek z nimi skontaktować.

Reset z Rosją? Trump zaskakuje

Amerykanie wprost przyznają, że reset z Rosją jest niezbędny. - Podejście prezydenta Donalda Trumpa do wojny Rosji z Ukrainą opiera się na szerszej strategii konieczności zresetowania stosunków z Moskwą. Nie można dalej izolować Rosji - przyznał specjalny wysłannik USA do Ukrainy gen. Keith Kellogg.

O potrzebie zawarcia sojuszu z Rosją Putina (w celu zawarcia "pokoju" na Ukrainie) mówią też kolejni politycy PiS, m.in. były minister Grzegorz Puda (w Radiu Zet) czy posłanka Teresa Pamuła (w TVN24).

Przedstawiciele formacji Jarosława Kaczyńskiego aprobują wszelkie działania administracji Donalda Trumpa. Nawet te, które - delikatnie rzecz ujmując - wywołują kontrowersje.

Przykłady?

Donald Trump podjął decyzję m.in. o wstrzymaniu pomocy wojskowej Ukrainie, przez co kraj ten stracił m.in. możliwość uzupełniania zapasów rakiet do amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot.

Prezydent USA również nakazał zaprzestać przekazywania danych wywiadowczych walczącym z Rosjanami Ukraińcom.

Donald Trump przyznał też, że rozważa zmianę polityki wobec NATO, która pozwoliłaby Stanom Zjednoczonym nie angażować się w obronę państw członkowskich niespełniających wymogów dotyczących nakładów na obronność.

Plan prezydenta może dotyczyć też zmian w rozmieszczeniu wojsk, a właściwie ich ograniczeniu w Europie. - To zdrowy rozsądek: nie płacą, nie będę ich bronił - powiedział Trump, odnosząc się do doniesień o planowanej zmianie polityki USA wobec państw NATO.

Amerykańskie i europejskie media - m.in. Politico czy Reuters - informowały również o tym, że Trump dąży do zmiany prezydenta Ukrainy.

Dziennikarze wcześniej ujawnili też informacje o tym, że setkom tysięcy Ukraińców może grozić przyspieszona deportacja. Trump zapewnił, że w tej sprawie "decyzję podejmie szybko".

Tusk łagodzi ton

Czy wobec tych informacji PiS nadal powinno aprobować wszelkie działania administracji USA? Niektórzy politycy KO - jak wiceszef MON Cezary Tomczyk w Sejmie - mówią wprost: to "bankructwo polityki PiS-u".

Równie ostro zareagował prezydent Rafał Trzaskowski. - PiS się kompletnie pogubił, ale ja się z tego nie cieszę. Ja bym naprawdę wolał, żeby PiS mówił dokładnie to samo, co mówi prezydent Duda i żebyśmy mówili jednym głosem, bo to wzmacnia nasze bezpieczeństwo - powiedział w TVN24 kandydat KO na głowę państwa.

Jak dodał, "to, co dzisiaj PiS opowiada, to usprawiedliwianie wszystkiego, co się w tej chwili dzieje, próbuje atakować UE i tutaj szuka problemów, to pokazuje, że PiS jest kompletnie pogubiony". - Ja myślę, że paraliżuje ich to słowo "reset", bo ośmiesza ich paranoję z ostatnich lat - ocenił.

W innym tonie - bardziej dyplomatycznym - wypowiedział się w piątek w Sejmie Donald Tusk. - Mamy do czynienia z głęboką korektą polityki amerykańskiej w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nie możemy się obrażać na rzeczywistość. Każde państwo, a szczególnie taka potęga jak USA, ma prawo i obowiązek kształtowania swojej polityki zagranicznej i strategii. Ale każde państwo, w tym Polska, szczególnie państwo, które należy w tym miejscu na ziemi, ma prawo i obowiązek bardzo rzetelnie i precyzyjnie oceniać, co leży w naszym interesie, w interesie naszego bezpieczeństwa, a co może stworzyć problem - stwierdził premier.