Politycy PiS chcą "wystawić bardzo wysoki rachunek Ukrainie". Ale niektórzy łagodzą ton

Politycy PiS różnią się co do tego, jaką postawę przyjąć w stosunku do Ukrainy. Janusz Kowalski chce wystawić "bardzo wysoki rachunek" prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, a Marcin Przydacz podkreśla, że "Amerykanie mocniej powinni naciskać na Moskwę, a nie Kijów". Opozycja ma za to jasne oczekiwania wobec rządu przed szczytem UE w sprawie Ukrainy.