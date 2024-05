Burze gradowe w Polsce. IMGW alarmuje

Temperatura maksymalna od 22 st. C, 24 st. C na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Opolszczyźnie, 25 st. C, 27 st. C w centrum, w Małopolsce, Podkarpaciu i na Mazurach, do 28 st. C miejscami na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich od 15 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, na północy miejscami do 90 km/h.