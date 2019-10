Burza wokół taśm. Sławomir Neumann zabrał głos

Wybory parlamentarne już za tydzień. Kampanię zdominowały "taśmy Neumanna". Polityk zrezygnował z funkcji szefa klubu. - Podjąłem decyzję wczoraj sam. Nie ma czasu, żeby tłumaczyć wyjęte z kontekstu słowa. Trzeba było to przeciąć - tłumaczy. - Przepraszam, że w nieparlamentarnych słowach opowiadałem o kolegach - powiedział.

– To są, k...a, trudne decyzje, to nie są mili goście. Jak Zbyszek słyszy, że ma poprzeć Biedronia, to dostaje ku...cy i zęby go bolą, ale to są tego typu wybory. Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi o to, żeby w niedzielę, k...a, wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żadnym, że przegrał wybory. My nie gramy o wybory samorządowe, one są ch..., one są ważne, ale to jest ch..., mały etap. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas, k...a, i PiS rządzi drugą kadencję - mówił były już szef klubu PO-KO.