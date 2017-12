Brytyjska marynarka przechwyciła rosyjskie okręty na Morzu Północnym. Londyn nie będzie tolerował agresji

Rosyjskie okręty wojenne zbliżyły się do brytyjskich wód terytorialnych na Morzu Północnym. Londyn odpowiedział wysyłając własne jednostki. Brytyjskie ministerstwo obrony mówi o zwiększonej aktywności Rosjan u wybrzeży Wysp w czasie świąt.

Ministerstwo obrony w Londynie poinformowało, że intruzem, który w pierwszy dzień Świąt zbliżył się do wód terytorialnych Wielkiej Brytanii jest nowa, rosyjska fregata Admirał Gorszkow. Brytyjczycy odpowiedzieli wysyłając z Portsmouth własną fregatę HMS St Albans z zadaniem śledzenia Rosjan.

Okręty spotkały się na wodach międzynarodowych na Morzu Północnym. Londyn podkreśla, że HMS St Alans monitorował działania Admirała Gorszkowa i wróci do macierzystego portu, gdy Rosjanin opuści obszar sąsiadujący z terytorium Wielkiej Brytanii.

Incydenty na morzu to kolejny dowód na bardzo napięte relacje pomiędzy obu krajami. Podczas niedawnej wizyty w Moskwie szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson powiedział, że posiada"liczne dowody" na to, że Rosja wtrąca się w sprawy innych krajów i ingeruje w wybory. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow odpowiedział, że są to bezpodstawne oskarżenia.