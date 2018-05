Brudziński o podpaleniu kamienicy Brejzy: traktuję to poważnie

Minister spraw wewnętrznych i administracji zabrał głos w sprawie podpalenia kamienicy posła PO Krzysztofa Brejzy. Brudziński podkreślił, że w takiej chwili partyjne animozje schodzą na drugi plan.

Kamienica, w Innowrocławiu, w której mieszka poseł Platformy jest remontowana. Robotnicy zostawili pod jedną z jej ścian materiały budowlane oraz przenośna toaleta. To właśnie one zostały podpalone. Ogniem zajęła się również ściana budynku, przy której mieści się mieszkanie Brejzy. Jak twierdzi poseł, ogień rozprzestrzeniał się po ścianie, w której zamontowane są rury z gazem, co groziło wybuchem.