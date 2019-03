Brexit. Brytyjczycy chcą pozostać w UE. Piszą petycję do parlamentu

Na stronie parlamentu Wielkiej Brytanii została złożona petycja o odwołanie Brexitu. Wniosek popierany jest w rekordowym tempie. Przybywa nawet 1500 podpisów na minutę.

Artykuł 50. Traktatu Lizbońskiego opisuje procedurę wyjścia z Unii Europejskiej. O takiej decyzji należy powiadomić Radę Europejską. Premier Wielkiej Brytanii zrobiła to w marcu 2017 r. Traktat nie precyzuje terminu, w jakim powinno się to stać. Ustalono jednak, że Brexit powinien nastąpić 29 marca. Theresa May poprosiła już szefa RE Donalda Tuska o przesunięcie tej daty do 30 czerwca.