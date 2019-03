Brexit. UE przygotowuje się do ewentualnej porażki Theresy May. "Observer" odsłania kulisy

Brytyjczycy chcą przesunięcia brexitu. Ale co się stanie, jeśli premier Theresa May nie przetrzyma kryzysu? Unia Europejska rozważa rozmaite scenariusze. O szczegółach pisze "Observer".

Według brytyjskiego dziennika przywództwo UE z troską rozważa scenariusz, kiedy brytyjska premier Theresa May nie przetrzyma utrzymującego się kryzysu rządu w Londynie. Jak podaje "Observer", sekretarz generalny Komisji Europejskiej Martin Selmayr przedyskutował możliwe rozwiązania na spotkaniu ambasadorów 27 państw Wspólnoty.

"Wyobraźcie sobie, że Brytyjczycy mają nowego pełnomocnika ds. brexitu albo nowego premiera. Co wtedy?" - pytał Selmayr na tym spotkaniu. Jeśli May poda się do dymisji, zajdzie niebezpieczeństwo, że nowy szef rządu domagać się będzie kolejnych negocjacji lub wycofa wniosek o odroczeniu przewidzianego na 29 marca brexitu, który wynika z obowiązującego w dalszym ciągu artykułu 50.