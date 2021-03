Brakuje medyków w szpitalu tymczasowym na Ursynowie. Wojewoda chce oddelegować tam lekarzy i pielęgniarki

Wojewoda mazowiecki - jak informuje RMF FM - wysłał pismo do wszystkich dyrektorów placówek miejskich w Warszawie w sprawie wskazania lekarzy ze stołecznych lecznic do pracy w szpitalu tymczasowym na warszawskim Ursynowie.

Oddelegowanych miałoby zostać pięciu lekarzy, a w tym co najmniej jeden anestezjolog i 10 pielęgniarek. Oddelegowane osoby miałyby zostać skierowane nakazem do pracy w Szpitalu Południowym. Bo to tam brakuje teraz personelu, przez co leczona jest o wiele mniejsza liczba pacjentów, niż powinna. Jak podaje RMF FM, w Szpitalu Południowym leczonych jest około 30 pacjentów, a miało być tam 300 łóżek.