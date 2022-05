Bój o KPO. Senatorowie boją się pułapki PiS

- Fakt, że nie mamy pieniędzy z UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wynika wprost z rozgrywek politycznych w obozie władzy. Najpierw to PiS nie chciało zlikwidować Izby Dyscyplinarnej, a kiedy już się na to zdecydowało, to okazało się, że ma problemy z własnym koalicjantem, czyli Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. To obóz władzy od miesięcy blokuje środki w ramach KPO, które należą się Polakom. To jest wina PiS i nikogo innego - dodaje przedstawiciel senackiej większości w rozmowie z WP.