PO szykuje odpowiedź na ofensywę PiS. Chce odbić małe miasta

Przewodniczący PO na zamkniętym dla mediów wyjazdowym posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej w podwarszawskiej Jachrance miał przekonywać działaczy swojej partii, że bez walki o wyborców mniejszych miast, nie ma co liczyć na trwałe odbudowanie poparcia opozycji. - To jest warunek, by odsunąć PiS od władzy - mówi parlamentarzysta PO.