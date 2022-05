Jarosław Kaczyński zwołuje Komitet Polityczny PiS. Prezes szykuje letnią ofensywę

- Mój okręg jest bardzo duży, większy niż w wyborach do Sejmu, bo obejmuje trzy czwarte województwa pomorskiego. Tryb życia, w którym od poniedziałku do piątku pełnię funkcję w dwóch ministerstwach, a w weekendy, zamiast spędzać czas z rodziną, zajmuję się zarządzaniem partią - a do tego dochodzą jeszcze obowiązki poselskie - jest na dłuższą metę nie do utrzymania - przyznał w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister Horała.