Premier Morawiecki uderza w Norwegię. Polski dyplomata: "To dziecinada, polityka piaskownicy"

- Nadmiarowe zyski Norwegii z ropy i z gazu przekroczą sto miliardów euro. To jest pośrednie żerowanie na wywołanej przez Putina wojnie - powiedział Morawiecki podczas spotkania z młodzieżą. Zwrócił się do Norwegów: "Drodzy norwescy przyjaciele, to nie jest sprawiedliwe". I stwierdził, że Norwegowie zyskami powinni się "błyskawicznie podzielić".