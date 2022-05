Burza po słowach Morawieckiego o Norwegii. Jest odpowiedź z Oslo

Głos zabrała również polityk PO, Małgorzata Kidawa-Błońska: "Słowa premiera Morawieckiego o Norwegii to jest już zupełny odlot. Ale nie powinniśmy być zaskoczeni. To, że zarobione przez państwo pieniądze należą do wszystkich obywateli i mają im posłużyć w przyszłości nie mieści się w pisowskim światopoglądzie":